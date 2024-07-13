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Экс-тренер Усика вспомнил о победе Александра в поединке против Дюбуа

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Можем увидеть еще одно сражение

Экс-тренер Усика вспомнил о победе Александра в поединке против Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер, экс-наставник чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО) Джеймс Али Башир вспомнил победу своего бывшего подопечного в поединке против британца Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО). Слова специалиста цитирует Seconds Out:

"Думаю, что в бою с Александром Усиком Даниэль Дюбуа мог получше заявить о себе, если бы остался в бою. Но, очевидно, его разозлило то, что ему не засчитали нокдаун, когда он пробил украинцу ниже пояса.

Дюбуа был злой и эмоциональный, он просто перестал драться. Сейчас – Дюбуа совсем другой боксер, он вырос после того поединка" – сказал тренер.

Напомним, что ранее менеджер Усика рассказал о планах Александра.

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