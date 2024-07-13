Экс-тренер Усика вспомнил о победе Александра в поединке против Дюбуа

Американский тренер, экс-наставник чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО) Джеймс Али Башир вспомнил победу своего бывшего подопечного в поединке против британца Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО). Слова специалиста цитирует Seconds Out:

"Думаю, что в бою с Александром Усиком Даниэль Дюбуа мог получше заявить о себе, если бы остался в бою. Но, очевидно, его разозлило то, что ему не засчитали нокдаун, когда он пробил украинцу ниже пояса.

Дюбуа был злой и эмоциональный, он просто перестал драться. Сейчас – Дюбуа совсем другой боксер, он вырос после того поединка" – сказал тренер.