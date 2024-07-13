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Богачук рассказал об ожиданиях от поединка против Ортиса

Бокс
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Болеем за Сергея

Богачук рассказал об ожиданиях от поединка против Ортиса

boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1; 23 КО) поделился ожиданиями от поединка против Виржила Ортиса (21-0; 21 КО). Его слова цитирует канал SNOWQUEENLA:

"Он меня знает. Он будет сейчас готовиться на сто процентов. Ортис знает, что я не устаю. Он будет готовиться к тому, чтобы держаться на уровне со мной. Плюс, я думаю, у него будет тактика грамотнее со мной боксировать. Если он знает, что я не устаю, то нет смысла идти со мной в размен, потому что он устанет, а я нет – он будет тактически пытаться хитрить. Все посмотрим в бою.

Я не хочу загадывать заранее, я не хочу делать громкие заявления, потому что не очень красиво сначала громко говорить, а потом выходить в бою и обо*раться, мягко говоря. Я не уважаю это в боксерах, когда много говорят, а потом просто проиграют" – сказал украинец.

Напомним, что бой Богачук-Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе (США).

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Сергей Богачук
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