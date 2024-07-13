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Гарсия обвинил Хирна в воровстве денег

Бокс

Ничего себе заявление

Гарсия обвинил Хирна в воровстве денег

Фото: globallookpress.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, представитель первого полусреднего веса Райан Гарсия (25-1; 20 КО) посоветовал другим боксерам не подписывать контракт с промоутерской компанией MatchroomBoxing, а конкретно – с главным специалистом организации Эдди Хирном. Соответствующий пост Райян опубликовал на своей официальной странице в Твиттере:

"Эдди Хирн, ты должен мне деньги и многим другим бойцам. Не подписывайте контракт. Он ужасен" – написал Гарсия.

Напомним, что ранее менеджер Усика рассказал о дальнейших планах Александра.

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Райан Гарсия
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