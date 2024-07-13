Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гарсия обвинил Хирна в воровстве денег
Ничего себе заявление
Фото: globallookpress.com
Американский боксер, представитель первого полусреднего веса Райан Гарсия (25-1; 20 КО) посоветовал другим боксерам не подписывать контракт с промоутерской компанией MatchroomBoxing, а конкретно – с главным специалистом организации Эдди Хирном. Соответствующий пост Райян опубликовал на своей официальной странице в Твиттере:
"Эдди Хирн, ты должен мне деньги и многим другим бойцам. Не подписывайте контракт. Он ужасен" – написал Гарсия.
Напомним, что ранее менеджер Усика
Популярное сейчас
- Динамо - Шальке. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- Победа женской сборной, компенсация для Шахтера и заявка от Ротаня на ОИ. Главные новости за 12 июля
- Источник: Днепр-1 прекращает финансирование женской и юношеской команды
- Диллиан Уайт: Перед Фьюри стоит более сложная задача на реванш с Усиком
- Грузинский нападающий сегодня завершит переход в Монако. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро
- В сутки – 1120 оккупантов и 190 единиц техники. Генштаб подытожил потери оккупантов