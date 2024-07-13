Гарсия обвинил Хирна в воровстве денег

Американский боксер, представитель первого полусреднего веса Райан Гарсия (25-1; 20 КО) посоветовал другим боксерам не подписывать контракт с промоутерской компанией MatchroomBoxing, а конкретно – с главным специалистом организации Эдди Хирном. Соответствующий пост Райян опубликовал на своей официальной странице в Твиттере:

"Эдди Хирн, ты должен мне деньги и многим другим бойцам. Не подписывайте контракт. Он ужасен" – написал Гарсия.