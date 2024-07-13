Тренер сборной Украины по боксу не поедет на Олимпиаду

ФБУ не удалось получить необходимое количество аккредитаций на ОИ. Согласно правилам МОК, тренерскому штабу выделяют 50% аккредитаций от количества лицензий спортсменов.

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В столицу Франции отправляются Александр Хижняк, Дмитрий Ловчинский и Айдер Абдураимов, а также 3 личных тренера и врач. Таким образом, Дмитрий Сосновский не поедет в Париж вместе с командой.

Дмитрий Дмитриевич занимается тренерской деятельностью с 1979 года. В свое время сопровождал подготовку Георгия Чигаева и Андрея Котельника к турнирам.