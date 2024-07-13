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Тренер сборной Украины по боксу не поедет на Олимпиаду
Команде придется выступать без главного наставника
ФБУ не удалось получить необходимое количество аккредитаций на ОИ. Согласно правилам МОК, тренерскому штабу выделяют 50% аккредитаций от количества лицензий спортсменов.
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В столицу Франции отправляются Александр Хижняк, Дмитрий Ловчинский и Айдер Абдураимов, а также 3 личных тренера и врач. Таким образом, Дмитрий Сосновский не поедет в Париж вместе с командой.
Дмитрий Дмитриевич занимается тренерской деятельностью с 1979 года. В свое время сопровождал подготовку Георгия Чигаева и Андрея Котельника к турнирам.
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