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Тренер сборной Украины по боксу не поедет на Олимпиаду

Бокс
Обновлено

Команде придется выступать без главного наставника

Тренер сборной Украины по боксу не поедет на Олимпиаду

Новина українською

ФБУ не удалось получить необходимое количество аккредитаций на ОИ. Согласно правилам МОК, тренерскому штабу выделяют 50% аккредитаций от количества лицензий спортсменов.

В столицу Франции отправляются Александр Хижняк, Дмитрий Ловчинский и Айдер Абдураимов, а также 3 личных тренера и врач. Таким образом, Дмитрий Сосновский не поедет в Париж вместе с командой.

Дмитрий Дмитриевич занимается тренерской деятельностью с 1979 года. В свое время сопровождал подготовку Георгия Чигаева и Андрея Котельника к турнирам.

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Источник:
Lucky punch
Опубликовал: Александр Симченко
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