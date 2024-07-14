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Промоутер Богачука: Сергей хочет доказать, что он лучший в дивизионе

Бокс
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Очень перспективная цель

Промоутер Богачука: Сергей хочет доказать, что он лучший в дивизионе

Boxing Scene

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC Сергея Богачука (24-1; 23 КО) Том Леффлер рассказал об ожиданиях от поединка своего подопечного против Вирджила Ортиса (21-0; 21 КО). Слова специалиста цитирует K.O. Artist Sports:

"Многие не хотят бороться с Ортисом. Многие спрашивают, почему Сергей борется с ним в своей первой защите. Но это то, что делает боксеров больше. Это то, что делает бокс больше для фанатов. Было хорошо прийти к соглашению с Golden Boy.

Богачук хочет доказать, что он самый лучший в дивизионе. Этот дивизион сейчас самый лучший в боксе. В нем много талантливых бойцов: Фундора, Спенс, Кроуфорд, который сюда поднимется.

Богачук и Ортис со своими процентами нокаутов покажут фейерверки с первого раунда" – сказал Леффлер.

Напомним, что бой Богачук-Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе (США).

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Сергей Богачук
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