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Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото

Бокс
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Наслаждается жизнью

Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик (22-0; 14 КО) проводит свободное время на море. Наш спортсмен вместе с семьей отдыхает на морском побережье Испании. Соответствующие фото на своей странице в Instagram разместила Катерина, жена украинского спортсмена.

Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото - изображение 1Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее менеджер Усика рассказал о дальнейших планах Александра.

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