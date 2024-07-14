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Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото
Наслаждается жизнью
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик (22-0; 14 КО) проводит свободное время на море. Наш спортсмен вместе с семьей отдыхает на морском побережье Испании. Соответствующие фото на своей странице в Instagram разместила Катерина, жена украинского спортсмена.
Напомним, что ранее менеджер Усика
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