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Шакур дал прогноз на поединок Ломаченко-Дэвис

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Шакур дал прогноз на поединок Ломаченко-Дэвис

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) дал прогноз на потенциальный поединок чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28) КО). Его слова цитирует YouTube-канал Fight Hub TV:

"Мне нравится Танк. Я думаю, что он младше, свежее и сильнее. Мне кажется, что Ломаченко создаст ему определенные проблемы, но я предпочитаю Дэвиса" – сказал Шакур.

Напомним, что ранее известный британский промоутер дал прогноз на бой Ломаченко-Дэвис.

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Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон
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