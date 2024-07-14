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Шакур дал прогноз на поединок Ломаченко-Дэвис
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Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) дал прогноз на потенциальный поединок чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28) КО). Его слова цитирует YouTube-канал Fight Hub TV:
"Мне нравится Танк. Я думаю, что он младше, свежее и сильнее. Мне кажется, что Ломаченко создаст ему определенные проблемы, но я предпочитаю Дэвиса" – сказал Шакур.
Напомним, что ранее известный британский промоутер
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