Бывший чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко-Дэвис

Бывший чемпион мира, американец Антонио Тарвер дал прогноз на потенциальный поединок чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО). Его слова цитирует FightHype.com:

– Есть информация, что Ломаченко ведет переговоры по поединку против "Танка" Дэвиса. Прокомментируйте это сражение.

– Это адское сражение! Я верю, что это будет поединок на века. Когда ты посмотришь на эту мощь… Я сейчас выражаю свои мысли без какой-либо подготовки. Я думаю о последнем бое Джервонты Дэвиса. Я думаю, Лома со своей работой ног – такого соперника будет сложно победить любому бойцу.

Мы знаем, что Лома недолго остается у канатов. Я думаю, что это сражение будет проходить в центре ринга. И когда ты смотришь на это сражение с этой точки зрения – Ломаченко проводит много работы в центре ринга. Это может быть очень тяжело для Дэвиса. Лома имеет высокие шансы против любого.

– Способен ли Ломаченко перебоксировать его?

– У него есть реальные шансы на победу против кого-либо, потому что он очень талантливый боец. Но если Джервонта Дэвис будет вести свою игру – мы получим отличное сражение. И я верю, что мощь – это всегда знак качества, когда дело касается поединков.

Если у тебя есть мощь, ты можешь завершить бой в любой момент. Даже если ты отстаешь по очкам. Мощность – всегда что-то, благодаря чему ты можешь доминировать в боксе. Прямо сейчас я не знаю, кто победит в этом бою. Я склонился бы в сторону младшего, свежего Джервонты Дэвиса. Но не допускайте недооценки этого старого мудрого ветерана – сказал Тарвер.