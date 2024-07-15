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Дэниел Джейкобс объявил о завершении карьеры

Бокс

Сейчас боксеру 37 лет

Дэниел Джейкобс объявил о завершении карьеры

Фото: akboxing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) американец Дэниел Джейкобс (37-5, 30 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Я объявляю о завершении карьеры. Хочу выразить благодарность и признательность боксу, он изменил мою жизнь так, как я не мог себе представить, и привил мне ценности, которые иначе я бы не усвоил. Бокс сделал меня тем человеком, которым я являюсь сегодня", — написал Джейкобс в социальных сетях.

Дэниелу Джейкобсу 37 лет. В марте 2019 года он сразился в объединительном бою с мексиканцем Саулем Альваресом и проиграл единогласным решением судей.

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