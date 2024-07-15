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Шакур Стивенсон: Я намерен вернуться на ринг как можно быстрее

Бокс

Боксер готов бросить вызов любому сопернику

Шакур Стивенсон: Я намерен вернуться на ринг как можно быстрее

http://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) опубликовал сообщение в соцсети Х, где написал, что хочет получить бой в ближайшее время.

"Я надеюсь, что с кем бы ни подписал контракт, он уже имеет свободную дату, потому что я намерен вернуться на ринг как можно быстрее. Обещаю показывать лучшие бои раз за разом. "

Напомним, что в своем последнем поединке Стивенсон победил единогласным решением судей Артема Арутюняна и защитил пояс WBC.

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