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Назван следующий соперник Наоя Иноуэ
Top Rank Boxing анонсировала бой
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ в следующем поединке встретится с представителем Австралии Ти Джеем Доэни. Об этом информирует пресс-служба американской промоутерской компании Top Rank Boxing.
Противостояние запланировано на 3 сентября в Токио. Иноуэ будет защищать свои титулы во втором легчайшем весе.
Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг).
В общей сложности на счету Иноуэ 27 поединков, в каждом из которых он одерживал победы.
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