Назван следующий соперник Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ в следующем поединке встретится с представителем Австралии Ти Джеем Доэни. Об этом информирует пресс-служба американской промоутерской компании Top Rank Boxing.

Противостояние запланировано на 3 сентября в Токио. Иноуэ будет защищать свои титулы во втором легчайшем весе.

Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

В общей сложности на счету Иноуэ 27 поединков, в каждом из которых он одерживал победы.