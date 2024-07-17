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Стивенсон: Бой с Ломаченко - это будто отобрать конфету у ребёнка
Американский боксер считает, что этот бой стал бы легчайшим для него
http://fightnews.info/ fightnews
Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон в очередной раз высказался о потенциальном поединке с украинцем Василием Ломаченко.
"Это был бы легчайший вечер в моей жизни. Будто отобрать конфету у ребёнка. Он это знает и поэтому выбрал Камбососа. Он один из великих, и я отдаю ему должное", — написал Стивенсон в социальной сети X.
Шакуру Стивенсону 27 лет. В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).
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