Стивенсон: Бой с Ломаченко - это будто отобрать конфету у ребёнка

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон в очередной раз высказался о потенциальном поединке с украинцем Василием Ломаченко.

"Это был бы легчайший вечер в моей жизни. Будто отобрать конфету у ребёнка. Он это знает и поэтому выбрал Камбососа. Он один из великих, и я отдаю ему должное", — написал Стивенсон в социальной сети X.

Шакуру Стивенсону 27 лет. В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).