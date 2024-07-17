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Теофимо Лопес готов подняться в весе, чтобы провести бой с Кроуфордом
Боксер уверен в своем превосходстве
Чемпион WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес заявил о готовности подняться на два дивизиона ради поединка с лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом.
"Я сумасшедший. И я готов сразу приступить к делу. Сколько раз люди делали нечто подобное и у них это не получалось? В этом и вся прелесть.
Почему я не могу попытаться? Разница лишь в том, что я добьюсь успеха. Это делает победу намного слаще. Вопрос в том, как победить такого парня, как Теренс Кроуфорд. Я это знаю, а вы узнаете в день боя", — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Лопес провёл защиту титула против канадца Стива Клаггета.
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