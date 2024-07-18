Энди Руис: Хочу бой с Усиком, Фьюри и Джошуа

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) рассказал о своих планах на будущее.

В андеркарде шоу Кроуфорд-Мадримов в Лос-Анджелесе (США), который запланирован на 3 августа, состоится возвращение на ринг после длительного простоя экс-чемпиона мира по трём версиям в супертяжёлом весе мексиканца Энди Руиса-младшего (35-2, 22 КО). Оппонентом Руиса станет американец Джаррелл Миллер (26-1-1, 22 КО).

"Я чувствую себя действительно хорошо. Мы очень упорно тренируемся. У нас было 4 месяца тренировочного лагеря. Прошло уже 2 года с моего крайнего выступления. Я голоден, я мотивирован, и я готов вернуться в ринг 3 августа.

Да, Миллер опасный оппонент. Я не говорю, что с ним будет легко, ничего такого. Он весит 140 кг, он выйдет сильным и большим. Нам просто нужно быть подготовленными, нужно быть сфокусированными, держаться плана на бой.

С божьей помощью мы добудем эту победу, и я хочу подраться с Усиком. Я хочу подраться с Тайсоном Фьюри. Я хочу получить трилогию против Энтони Джошуа. Прямо сейчас так много возможностей. Мне нужно побеждать в боях, " - сказал Руис.