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Майк Тайсон отреагировал на критику со стороны Деонтея Уайлдера

Бокс

Легендарный боксер недоволен критикой

Майк Тайсон отреагировал на критику со стороны Деонтея Уайлдера

фото - talksport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В связи с анонсированным официальным поединком легендарного 58-летнего Майка Тайсона против 27-летнего Джейка Пола, многие выказывают обоснованные опасения за здоровье "Железного" Майка. Особенно, после того, как бой пришлось перенести с 20 июля на 15 ноября как раз из-за состояния Тайсона.

Экс-чемпион мира в хэвивейте Деонтей Уайлдер считает Майка "слишком старым" для подобных поединков.

"Что ж, значит, пускай Майку не поздоровится, — говорит Тайсон. — Тебе не нужно беспокоиться об оплате моих счетов. Все говорят, что это бессмысленно, но сколько ему самому лет? Он — это не я. Он не может отправиться в Монголию, чтобы хоть кто-то там знал, кто он, бл***, вообще такой".

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