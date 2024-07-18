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Тайсон Фьюри покинул рейтинг IBF
Боксер может снова вернуться туда при одном условии
Международная боксерская федерация (IBF) исключила экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) из своего рейтинга.
Вместо него в рейтинг вошел Баходыр Жалолов, занявший 13-е место. Причиной этого стал бой Тайсона с Александром Усиком, где не будет титула IBF.
Фьюри может получить пояс IBF, если сумеет взять верх над победителем поединка Джошуа - Дюбуа.
Напомним, что реванш с Усиком состоится 21 декабря.
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