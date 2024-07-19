Майк Тайсон: Я зависим от славы

57-летний американский боксёр Майк Тайсон объяснил, почему согласился на бой с популярным видеоблогером Джейком Полом, увлекающимся боксом и смешанными единоборствами,

"Могу ли я быть честным? Не думаю, что он может причинить мне вред. Я зависим от славы. Мне нравится, когда люди думают обо мне весь день. Я бы лучше прожил короткую жизнь славы, чем долгую жизнь безвестности. Просто я такой. Я начал бороться за весь этот чёртов статус. Я буду гоняться за ним до конца своей жизни, я это знаю. Я никогда не получу того, чего хочу, потому что никогда не смогу насытиться", — приводит слова Тайсона MMAWeekly.com со ссылкой на Esquire.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном планируют провести 15 ноября, хотя изначально он должен был пройти 20 июля, однако было решено перенести бой на более позднюю дату из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона.