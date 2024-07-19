Финский супертяжеловес дисквалифицирован на два года из-за допинга

Финского боксёра Роберта Хелениуса дисквалифицировали на два года после провальной допинг-пробы, взятой у него после поединка с британцем Энтони Джошуа. Бой проходил в августе 2023 года. Об этом пишет пресс-служба Британской антидопинговой службы.

Анализ пробы финна показал наличие в его организме запрещённого вещества кломифен. Сам спортсмен заявляет, что вещество могло попасть в организм из-за употребления им яиц и куриного мяса. Однако Роберт не сумел предоставить убедительных доказательств своей версии.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что дисквалификация Хелениуса началась 18 сентября 2023 года, а завершится 17 сентября 2025-го.