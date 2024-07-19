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Джейк Пол снял трусы, чтобы уложиться в вес для боя с Майком Перри
Бой состоится 20 июля
Фото: Твиттер
Известный американский блогер Джейк Пол был вынужден снять трусы, чтобы уложиться в лимит первого полутяжёлого веса (до 90,7 кг) для боя по боксу с бывшим бойцом UFC Майком Перри.
Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Перри состоится 20 июля в Далласе (США). В общей сложности на счету Перри в смешанных единоборствах 14 побед при восьми поражениях.
"ABSOLUTELY DIALED! YOU LIKE THAT?"— MMA Fighting (@MMAFighting) July 19, 2024
Jake Paul makes weight for his bout against Mike Perry ⚖️ #PaulPerry pic.twitter.com/Ex1AJ7JokB
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