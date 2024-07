Джейк Пол снял трусы, чтобы уложиться в вес для боя с Майком Перри

Известный американский блогер Джейк Пол был вынужден снять трусы, чтобы уложиться в лимит первого полутяжёлого веса (до 90,7 кг) для боя по боксу с бывшим бойцом UFC Майком Перри.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Перри состоится 20 июля в Далласе (США). В общей сложности на счету Перри в смешанных единоборствах 14 побед при восьми поражениях.

"ABSOLUTELY DIALED! YOU LIKE THAT?"



Jake Paul makes weight for his bout against Mike Perry ⚖️ #PaulPerry pic.twitter.com/Ex1AJ7JokB