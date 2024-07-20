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Ломаченко не выйдет на ринг в этом году
Пора выйти на пенсию
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) решил до конца года не проводить официальных поединков. Об этом сообщил его менеджер Эгис Климас.
"Сейчас Лома не в настроении, сейчас у него нет мотивации. Он взял паузу, хочет провести больше времени с семьей.
В случае Ломы одни деньги его не мотивируют. Он ничего не делает просто ради денег. Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов, но если у него нет мотивации, он не готов сразиться. Но Ломаченко не завершает карьеру" – сказал Климас.
Напомним, что в последний месяц ходили активные слухи о возможном поединке Ломаченко в декабре этого года против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО).
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