Эксперт – о реванше Усик-Фьюри: Я не готов сбросить Тайсона со счетов

Эксперт ММА Ариэль Хельвани поделился своими мыслями по поводу реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Я думаю, что первое сражение состояло из трех частей. Начало осталось за Усиком, затем побеждал Тайсон, а в конце снова Усик. Перед этим поединком я предпочитал Александра. Он быстрее и лучше как боксер. Я думал, что он доставит Тайсону много проблем. Посмотрим, что произойдет в реванше.

Я считаю Тайсона одним из величайших бойцов всех времен. Думаю, он один из лучших тяжеловесов этого поколения. Мне просто интересно, не просчитывают ли тебя определенные бойцы. Если Джошуа сразится с Усиком десять раз, то Александр выиграет большинство этих боев. Мне интересно, будет ли так же в случае с Усиком и Фьюри. Тайсону нужно быть собой. Ему нужно быть разумным.

Фьюри нужно использовать размах рук, длину, боксерский IQ и попытаться просчитать Усика. Понятно, что проще сказать, чем сделать. Пока я не готов сбросить Тайсона Фьюри со счетов. Он слишком хорош, слишком талантлив. У него была отличная карьера, чтобы сейчас сбрасывать его со счетов" – сказал эксперт.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри должен пройти 21 декабря в Саудовской Аравии.