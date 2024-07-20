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Джонс дал прогноз на бой Джошуа-Фьюри
Интересное мнение
Бывший американский супертяж Рой Джонс поделился своими мыслями по поводу возможного поединка между Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Если Джошуа выигрывает титул, а Усик сможет снова победить Фьюри, то, вероятнее всего, бой, который хотят увидеть люди в Великобритании, это AJ против Тайсона. Это будет поединок за титул Джошуа.
Что касается фаворита, то для меня это противостояние 50 на 50" – сказал Джонс.
Напомним, что ранее эксперт
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Источник:fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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