Руис: Я думаю, что Джошуа победит в поединке против Фьюри

Американский супертяж, экс-чемпион мира Энди Руис поделился своими мыслями по поводу возможного поединка между Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Я не знаю, как сложится их бой. Я думаю, что Джошуа победит. У него тяжелый удар. Является ли Джошуа самым жестким панчером, с которым я дрался? Да. Крис Арреола отправил меня на конвас и каждый удар имеет значение, но Джошуа бьет очень сильно. Тебя стряхивают удары, которых ты не видишь. Если ты видишь удар, то хоть можешь его принять" – сказал Руис.