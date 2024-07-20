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Руис: Я думаю, что Джошуа победит в поединке против Фьюри

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Смелое предположение

Руис: Я думаю, что Джошуа победит в поединке против Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский супертяж, экс-чемпион мира Энди Руис поделился своими мыслями по поводу возможного поединка между Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Я не знаю, как сложится их бой. Я думаю, что Джошуа победит. У него тяжелый удар. Является ли Джошуа самым жестким панчером, с которым я дрался? Да. Крис Арреола отправил меня на конвас и каждый удар имеет значение, но Джошуа бьет очень сильно. Тебя стряхивают удары, которых ты не видишь. Если ты видишь удар, то хоть можешь его принять" – сказал Руис.

Напомним, что ранее Джонс дал прогноз на сражение Фьюри-Джошуа.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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