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Жена Усика показала поклонникам очередную порцию соблазнительных фото
Просто огонь
Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Украинка позирует на морском побережье Испании. Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее эксперт
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