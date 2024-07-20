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Жена Усика показала поклонникам очередную порцию соблазнительных фото

Бокс
Обновлено

Просто огонь

Жена Усика показала поклонникам очередную порцию соблазнительных фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Украинка позирует на морском побережье Испании. Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее эксперт дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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