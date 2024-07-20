Жена Усика показала поклонникам очередную порцию соблазнительных фото

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Украинка позирует на морском побережье Испании. Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее эксперт дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.