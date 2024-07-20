Усик дал последние наставления сборной Украины по боксу перед Олимпиадой-2024. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик (22-0; 14 КО) дал советы членам национальной команды Украины по боксу перед стартом Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Соответствующее видео размещено на странице НОК в Instagram.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.