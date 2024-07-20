Хирн уверен, что Джошуа нокаутирует Дюбуа

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн дал прогноз на бой своего подопечного Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) против соотечественника Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО).

"Если Дюбуа сразится так, как он это делал в бою с Хрговичем, то Даниэль рано может прилечь. Я думаю, он упадет, но Дюбуа опасен. Ты не хочешь обмениваться с ним ударами. Ты хочешь быть точным, сильным, взрывным. Ты хочешь подловить его своими ударами" – сказал Хирн.

Напомним, что сражение Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания) и арене Wembley.