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Рой Джонс назвал лучшего супертяжа современности

Бокс
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Святая истина

Рой Джонс назвал лучшего супертяжа современности

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, американец Рой Джонс рассказал, кого считает лучшим представителем "королевского" дивизиона сейчас. Его слова цитирует Talk Sport Boxing:

"Усик – лучший супертяж сейчас" – кратко ответил на вопрос Джонс.

Напомним, ранее Джонс дал прогноз на бой Фьюри-Джошуа, а Усик поделился опытом с членами национальной сборной Украины по боксу перед Олимпиадой-2024.

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