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Рой Джонс назвал лучшего супертяжа современности
Святая истина
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса, американец Рой Джонс рассказал, кого считает лучшим представителем "королевского" дивизиона сейчас. Его слова цитирует Talk Sport Boxing:
"Усик – лучший супертяж сейчас" – кратко ответил на вопрос Джонс.
Напомним, ранее Джонс
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