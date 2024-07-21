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Переговоры по бою Ломаченко-Дэвис полностью прекратились

Бокс
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Танк ищет другого соперника

Переговоры по бою Ломаченко-Дэвис полностью прекратились

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный боксерский инсайдер Майк Копинджер заявил, что по его информации переговоры об организации поединка между украинским чемпионом мира в легком весе по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО) полностью остановились.

Еще на прошлой неделе стороны активно договаривались о бое, однако после заявления менеджера Эгиса Климаса о нежелании Ломаченко выходить на ринг в этом году команды приостановили консультации.

Для Дэвиса в качестве следующего соперника рассматриваются Уильям Сепеда, Исаак Круз или Шакур Стивенсон.

Напомним, что ранее Рой Джонс назвал лучшего супертяжа современности.

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