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Переговоры по бою Ломаченко-Дэвис полностью прекратились
Танк ищет другого соперника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный боксерский инсайдер Майк Копинджер заявил, что по его информации переговоры об организации поединка между украинским чемпионом мира в легком весе по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО) полностью остановились.
Еще на прошлой неделе стороны активно договаривались о бое, однако после
Для Дэвиса в качестве следующего соперника рассматриваются Уильям Сепеда, Исаак Круз или Шакур Стивенсон.
Напомним, что ранее Рой Джонс
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