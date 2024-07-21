Переговоры по бою Ломаченко-Дэвис полностью прекратились

Известный боксерский инсайдер Майк Копинджер заявил, что по его информации переговоры об организации поединка между украинским чемпионом мира в легком весе по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО) полностью остановились.

Еще на прошлой неделе стороны активно договаривались о бое, однако после заявления менеджера Эгиса Климаса о нежелании Ломаченко выходить на ринг в этом году команды приостановили консультации.

Для Дэвиса в качестве следующего соперника рассматриваются Уильям Сепеда, Исаак Круз или Шакур Стивенсон.