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Жена Усика отреагировала на убийство украинского общественного деятеля Фарион. Фото

Бокс
Обновлено

Ирина критиковала Усика

Жена Усика отреагировала на убийство украинского общественного деятеля Фарион. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина отреагировала на убийство во Львове общественного деятеля, языковеда Ирины Фарион. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Жена Усика отреагировала на убийство украинского общественного деятеля Фарион. Фото - изображение 1

Напомним, что при жизни Ирина Фарион неоднократно подвергала критике Усика за его языковую, гражданскую и религиозную позицию. В свою очередь спортсмен также не стеснялся в подборе слов относительно львовянки.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
21.07.2024 в 11:36
Дійсно НІХТО НЕ МАЄ ПРАВО ВБИВАТИ ЛЮДЕЙ! А розбіжності між ними... Це як між ультраси та звичайними вболівальниками А для Фаріон було дійсно "Україна понад УСЕ!"
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
21.07.2024 в 11:36
Дійсно НІХТО НЕ МАЄ ПРАВО ВБИВАТИ ЛЮДЕЙ! А розбіжності між ними... Це як між ультраси та звичайними вболівальниками А для Фаріон було дійсно "Україна понад УСЕ!"
Ответить
0
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