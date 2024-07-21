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Жена Усика отреагировала на убийство украинского общественного деятеля Фарион. Фото
Ирина критиковала Усика
Getty Images/Global Images Ukraine
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина отреагировала на убийство во Львове общественного деятеля, языковеда Ирины Фарион. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что при жизни Ирина Фарион неоднократно подвергала критике Усика за его языковую, гражданскую и религиозную позицию. В свою очередь спортсмен также не стеснялся в подборе слов относительно львовянки.
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