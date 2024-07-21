Жена Усика отреагировала на убийство украинского общественного деятеля Фарион. Фото

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина отреагировала на убийство во Львове общественного деятеля, языковеда Ирины Фарион. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что при жизни Ирина Фарион неоднократно подвергала критике Усика за его языковую, гражданскую и религиозную позицию. В свою очередь спортсмен также не стеснялся в подборе слов относительно львовянки.