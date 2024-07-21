Ломаченко приезжал в США на переговоры с Дэвисом

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) лично прилетал в США, чтобы провести переговоры о бое с чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО).

Об этом заявил известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер.

Как прошли переговоры по бою до сих пор остается загадкой и официального подтверждения пребывания украинца в Америке пока нет. Однако точно стало известно, что позже переговоры по бою Ломаченко-Дэвис прекратились , а менеджер Василия заявил , что его подопечный в этом году на поединок не выйдет.