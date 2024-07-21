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Ломаченко приезжал в США на переговоры с Дэвисом
Договориться не получилось
Boxingscene
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) лично прилетал в США, чтобы провести переговоры о бое с чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО).
Об этом заявил известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер.
Как прошли переговоры по бою до сих пор остается загадкой и официального подтверждения пребывания украинца в Америке пока нет. Однако точно стало известно, что позже переговоры по бою Ломаченко-Дэвис
Напомним, что ранее Рой Джонс
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