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Ломаченко приезжал в США на переговоры с Дэвисом

Бокс
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Договориться не получилось

Ломаченко приезжал в США на переговоры с Дэвисом

Boxingscene

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) лично прилетал в США, чтобы провести переговоры о бое с чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО).

Об этом заявил известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер.

Как прошли переговоры по бою до сих пор остается загадкой и официального подтверждения пребывания украинца в Америке пока нет. Однако точно стало известно, что позже переговоры по бою Ломаченко-Дэвис прекратились, а менеджер Василия заявил, что его подопечный в этом году на поединок не выйдет.

Напомним, что ранее Рой Джонс назвал лучшего супертяжа современности.

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Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
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