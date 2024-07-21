Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Дэвиса намекнул, кто станет следующим соперником его подопечного
Интересный бой
фото - boxingscene.com
Тренер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО) Кенни Эллис намекнул, кто может стать следующим соперником его подопечного после отказа украинского чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) выходить на ринг против "Танка" в этом году.
"Предоставил ли Василий Ломаченко Шакуру Стивенсону возможность, которую тот искал? Получим ли мы наконец-то бой "Танк" – Шакур? Ваши мнения?" – написал специалист на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Ломаченко
Популярное сейчас
- Известно, сколько Реал будет требовать за трансфер Лунина
- Украина U-19 - Италия U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Ашур: Я родился в Украине, в Одессе
- Тайсон Фьюри покинул рейтинг IBF
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Андрею Воронину - 45 лет: что вы знаете об экс-игроке сборной Украины? Квиз от UA-Футбол