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Тренер Дэвиса намекнул, кто станет следующим соперником его подопечного

Бокс
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Интересный бой

Тренер Дэвиса намекнул, кто станет следующим соперником его подопечного

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО) Кенни Эллис намекнул, кто может стать следующим соперником его подопечного после отказа украинского чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) выходить на ринг против "Танка" в этом году.

"Предоставил ли Василий Ломаченко Шакуру Стивенсону возможность, которую тот искал? Получим ли мы наконец-то бой "Танк" – Шакур? Ваши мнения?" – написал специалист на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Ломаченко приезжал в США для переговоров о бое с Дэвисом, однако к согласию прийти не удалось.

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