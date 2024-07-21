Деревянченко показал видео из подготовки к следующему бою

Украинский боксер Сергей Деревянченко (15-5; 10 КО) готовится к своему следующему поединку. Кадры из тренировки в спортивном зале наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что свой следующий поединок Сергей проведет против обладателя титулов WBC Continental Americas и WBA International Кристиана Мбилли (26-0, 22 KO). Бой Деревянченко – М'Билли состоится 17 августа в канадском Квебеке.