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Деревянченко показал видео из подготовки к следующему бою

Бокс

Украинец работает очень настойчиво

Деревянченко показал видео из подготовки к следующему бою

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Сергей Деревянченко (15-5; 10 КО) готовится к своему следующему поединку. Кадры из тренировки в спортивном зале наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что свой следующий поединок Сергей проведет против обладателя титулов WBC Continental Americas и WBA International Кристиана Мбилли (26-0, 22 KO). Бой Деревянченко – М'Билли состоится 17 августа в канадском Квебеке.

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Сергей Деревянченко
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