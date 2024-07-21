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Деревянченко показал видео из подготовки к следующему бою
Украинец работает очень настойчиво
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Сергей Деревянченко (15-5; 10 КО) готовится к своему следующему поединку. Кадры из тренировки в спортивном зале наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что свой следующий поединок Сергей проведет против обладателя титулов WBC Continental Americas и WBA International Кристиана Мбилли (26-0, 22 KO). Бой Деревянченко – М'Билли состоится 17 августа в канадском Квебеке.
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