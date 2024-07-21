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Хирн: Джошуа сейчас опасен для Усика
Ну мы это уже слышали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что его подопечный Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) может преподнести проблемы украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22-0; 14 КО) в их третьем бою.
"Энтони Джошуа сейчас опасен для Усика, он может стать угрозой для украинца в третьем бою. Однако нужно отдать должное украинцу. Будет интересно посмотреть, каким будет его следующий шаг после реванша из Фьюри" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Деревянченко
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