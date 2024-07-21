Хирн: Джошуа сейчас опасен для Усика

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что его подопечный Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) может преподнести проблемы украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22-0; 14 КО) в их третьем бою.

"Энтони Джошуа сейчас опасен для Усика, он может стать угрозой для украинца в третьем бою. Однако нужно отдать должное украинцу. Будет интересно посмотреть, каким будет его следующий шаг после реванша из Фьюри" – сказал Хирн.