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Хирн: Джошуа сейчас опасен для Усика

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Хирн: Джошуа сейчас опасен для Усика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что его подопечный Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) может преподнести проблемы украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22-0; 14 КО) в их третьем бою.

"Энтони Джошуа сейчас опасен для Усика, он может стать угрозой для украинца в третьем бою. Однако нужно отдать должное украинцу. Будет интересно посмотреть, каким будет его следующий шаг после реванша из Фьюри" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее Деревянченко показал видео из подготовки к следующему бою.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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