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Эдди Хирн рассказал, как Джошуа может победить Дюбуа

Бокс

Бой состоится уже в сентябре

Эдди Хирн рассказал, как Джошуа может победить Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его предстоящем поединке с соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что бой состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

"Если Дюбуа будет драться так же, как в бою с Филипом Хрговичем, то для него всё может закончиться очень быстро. Всё может закончиться в начале поединка, но Дюбуа опасен.

Джошуа не должен обмениваться ударами с ним. Нужна точность, мощь и взрывная сила. И необходимо правильно подбирать время для ударов", — приводит слова Хирна DAZN.

Даниэлю Дюбуа в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана, далее он стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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