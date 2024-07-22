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Эдди Хирн рассказал, как Джошуа может победить Дюбуа
Бой состоится уже в сентябре
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его предстоящем поединке с соотечественником Даниэлем Дюбуа.
Напомним, что бой состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).
"Если Дюбуа будет драться так же, как в бою с Филипом Хрговичем, то для него всё может закончиться очень быстро. Всё может закончиться в начале поединка, но Дюбуа опасен.
Джошуа не должен обмениваться ударами с ним. Нужна точность, мощь и взрывная сила. И необходимо правильно подбирать время для ударов", — приводит слова Хирна DAZN.
Даниэлю Дюбуа в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана, далее он стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.
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