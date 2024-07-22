Энди Руис: Джошуа подбирали лёгких соперников

Бывший чемпион хэвивейта Энди Руис (35-2, 22 КО) высказался об экс-чемпионе мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). Мексиканец заявил, что британский боксер прибавил, потому что соперников ему подбирали исключительно проходных.

При этом Энди заметил, что, возможно, именно это нужно было Энтони.

"Я думаю, он сделал то, что должен был сделать, — говорит Руис. — Они подбирали ему лёгких соперников, но, возможно, это именно то, что ему было нужно, чтобы вернуть себе уверенность, вернуть прежний импульс. Собстенно, это как раз то, что мне тоже нужно сделать".

"Джошуа делает своё дело. Он нашёл себя, нашел свою мотивацию, — констатирует Энди. — Уверен, что у него будет тяжёлый бой с (21 сентября с Дэниелом) Дюбуа, но думаю, что Джошуа всё же победит".

Ранее Руис заявил, что хочет бой с Усиком, а также оценил шансы Бенавидеса в хэвивейте.