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Энди Руис: Я снова в деле и это только начало
Мексиканец готов к возвращению в ринг
Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался о предстоящем возвращении на ринг после двух лет отсутствия.
Напомним, 4 августа в Лос-Анджелесе (США) Руис проведёт поединок с соотечественником Джарреллом Миллером.
"Повлияет ли простой? То же меня спрашивали перед боем с Луисом Ортисом, но нужно признаться, что тогда я немного перенервничал.
Конечно, если ты постоянно выступаешь, это сказывается на твоей скорости и реакции, но я не бросал тренироваться. Мы много работали на лапах, много спарринговали. Я чувствую, что моя скорость и комбинационная работа в порядке.
Мы победим. Я не слишком переживаю из-за двухлетнего простоя. Я счастлив, я снова в деле. Это только начало", — сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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