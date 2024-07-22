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Энди Руис: Я снова в деле и это только начало

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Мексиканец готов к возвращению в ринг

Энди Руис: Я снова в деле и это только начало

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался о предстоящем возвращении на ринг после двух лет отсутствия.

Напомним, 4 августа в Лос-Анджелесе (США) Руис проведёт поединок с соотечественником Джарреллом Миллером.

"Повлияет ли простой? То же меня спрашивали перед боем с Луисом Ортисом, но нужно признаться, что тогда я немного перенервничал.

Конечно, если ты постоянно выступаешь, это сказывается на твоей скорости и реакции, но я не бросал тренироваться. Мы много работали на лапах, много спарринговали. Я чувствую, что моя скорость и комбинационная работа в порядке.

Мы победим. Я не слишком переживаю из-за двухлетнего простоя. Я счастлив, я снова в деле. Это только начало", — сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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