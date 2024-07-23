  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Дэвиса: Ломаченко открыто уклонился
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Дэвиса: Ломаченко открыто уклонился

Бокс

В команде Джервонты уже нашли соперника для боксера

Тренер Дэвиса: Ломаченко открыто уклонился

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Кенни Эллис, член тренерского штаба непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса, назвал приоритетного соперника для американца после отказа украинца Василия Ломаченко.

"Ломаченко открыто уклонился. Надеюсь, Шакур этого не сделает. Люди говорят, что Танк уклоняется от него, но мы это выясним", — сказал Эллис в интервью YouTube-каналу Mill City Boxing.

Напомним, что в ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).

По теме
yellow-arrow
Энди Руис: Я снова в деле и это только начало
yellow-arrow
Энди Руис: Джошуа подбирали лёгких соперников
yellow-arrow
Эдди Хирн рассказал, как Джошуа может победить Дюбуа
Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости