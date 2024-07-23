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Тренер Дэвиса: Ломаченко открыто уклонился
В команде Джервонты уже нашли соперника для боксера
Getty Images/Global Images Ukraine
Кенни Эллис, член тренерского штаба непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса, назвал приоритетного соперника для американца после отказа украинца Василия Ломаченко.
"Ломаченко открыто уклонился. Надеюсь, Шакур этого не сделает. Люди говорят, что Танк уклоняется от него, но мы это выясним", — сказал Эллис в интервью YouTube-каналу Mill City Boxing.
Напомним, что в ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).
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