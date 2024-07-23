WBA готова организовать титульный бой для Джейка Пола

Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса прокомментировал очередную победу американского видеоблогера Джейка Пола на профессиональном ринге.

Напомним, на минувших выходных в штате Флорида (США) Пол досрочно остановил в шестом раунде экс-бойца UFC Майка Перри.

По словам Мендосы, он готов организовать Полу титульный бой с бывшим чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим.