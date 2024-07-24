Боб Арум: Мы обсуждали дальнейшие планы и решили, что Ломаченко не будет драться в этом году

Глава Top Rank Боб Арум рассказал о дальнейших карьерных планах чемпиона IBF в лёгком весе Василия Ломаченко.

"В пятницу мы обедали в ресторане в Лос-Анджелесе. Я, Лома, менеджер Эгис Климас и Анатолий Ломаченко. Василий сказал: «Я не ухожу на пенсию». Это было предельно ясно. Он настаивает на этом.

Мы обсуждали дальнейшие планы и решили, что он не будет драться в этом году. Он сказал, что проведёт пару недель здесь, в Штатах, а потом вернётся на Украину, потому что дети учатся в школе и он хочет провести время с ними, а не тренироваться. Но он определённо не уходит на пенсию и хочет драться в следующем году. В остальном мы очень хорошо провели время. Это был прекрасный день", — приводит слова Арума обозреватель Дэн Рафаэль.

Напомним, в мае Ломаченко вернулся на ринг после годичного отсутствия и завоевал вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг), после чего менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что украинец не хочет драться в 2024 году.