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Фрэнсис Нганну проведет бой с Ренаном Феррейрой

Бокс

Официальной даты боя пока нет

Фрэнсис Нганну проведет бой с Ренаном Феррейрой

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что в октябре этого года он проведёт бой с бразильским бойцом Ренаном Феррейрой.

Пока ничего окончательно не решено, но он сообщил в беседе с популярным комментатором UFC Джо Роганом, что Лига профессиональных бойцов (PFL) работает над тем, чтобы их бой состоялся 19 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл по правилам бокса в марте на территории Эр-Рияда, Фрэнсис Нганну уступил нокаутом известному британскому боксёру Энтони Джошуа.

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Фрэнсис Нганну
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