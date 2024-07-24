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Фрэнсис Нганну проведет бой с Ренаном Феррейрой
Официальной даты боя пока нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что в октябре этого года он проведёт бой с бразильским бойцом Ренаном Феррейрой.
Пока ничего окончательно не решено, но он сообщил в беседе с популярным комментатором UFC Джо Роганом, что Лига профессиональных бойцов (PFL) работает над тем, чтобы их бой состоялся 19 октября в Саудовской Аравии.
Напомним, в последнем поединке, который прошёл по правилам бокса в марте на территории Эр-Рияда, Фрэнсис Нганну уступил нокаутом известному британскому боксёру Энтони Джошуа.
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