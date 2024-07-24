Команда Шакура Стивенсона готова к переговорам с Джервонтой Дэвисом

Джош Дюбен, соменеджер чемпиона WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Шакура Стивенсона, заявил, что их команда готова к переговорам с обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом.

"Всё зависит от Танка. Всё, что нужно знать о Шакуре, — он примет любой бой. Мы здесь, ждём и готовы к переговорам.

Скоро мы узнаем, насколько реален интерес Дэвиса и PBC. Мы оценим серьёзность их намерений по финансовому предложению, которое они сделают. Они знают, что Шакур стал самым просматриваемым на ESPN. Они должны поступить правильно, если действительно хотят боя", — приводит слова Дюбена издание BoxingScene.

Напомним, что в ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.