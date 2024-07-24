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Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом весе
Ранее отказался от временного титула во втором среднем весе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг), сообщает издание BoxingScene.
23 июля Бенавидес сообщил Всемирному боксёрскому совету (WBC) о решении отказаться от временного титула во втором среднем весе.
В сентябре 2019 года он стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).
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