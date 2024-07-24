  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом весе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом весе

Бокс

Ранее отказался от временного титула во втором среднем весе

Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом весе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг), сообщает издание BoxingScene.

23 июля Бенавидес сообщил Всемирному боксёрскому совету (WBC) о решении отказаться от временного титула во втором среднем весе.

В сентябре 2019 года он стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).

По теме
yellow-arrow
Возможный дебют? Полесье продолжает подогревать интерес к Усику на 1 августа. ВИДЕО
yellow-arrow
Команда Шакура Стивенсона готова к переговорам с Джервонтой Дэвисом
yellow-arrow
Фрэнсис Нганну проведет бой с Ренаном Феррейрой
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости