Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом весе

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг), сообщает издание BoxingScene.

23 июля Бенавидес сообщил Всемирному боксёрскому совету (WBC) о решении отказаться от временного титула во втором среднем весе.

В сентябре 2019 года он стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).