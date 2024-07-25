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Усик встретился с Валерием Залужным в Лондоне

Бокс

В Великобритании была организована благотворительная акция

Усик встретился с Валерием Залужным в Лондоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Встреча состоялась в Лондоне на благотворительной акции "Автомобили для Украины".

Всего около 200 из 300 автомобилей было отправлено в Украину.

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