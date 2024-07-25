Усик встретился с Валерием Залужным в Лондоне

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Встреча состоялась в Лондоне на благотворительной акции "Автомобили для Украины".

Всего около 200 из 300 автомобилей было отправлено в Украину.