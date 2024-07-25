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Усик встретился с Валерием Залужным в Лондоне
В Великобритании была организована благотворительная акция
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Встреча состоялась в Лондоне на благотворительной акции "Автомобили для Украины".
Всего около 200 из 300 автомобилей было отправлено в Украину.
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