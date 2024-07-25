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Усик назвал причину, по которой освободил титул IBF

Бокс

Украинский боксер сосредоточен на подготовке к бою с Фьюри

Усик назвал причину, по которой освободил титул IBF

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион Александр Усик (22-0, 14 KO) рассказал, почему освободил титул по версии IBF.

"Хочу обратиться к Фьюри. Тайсон, мы должны провести второй бой. Я не отцеплюсь от тебя, никогда. У меня отобрали пояс IBF? Слушайте, я победил и стал абсолютным чемпионом.

Да, теперь мне нужно защищать свои пояса. У меня не отобрали пояс, я освободил его. Для меня важно, чтобы в моей весовой категории кипела жизнь. Джошуа — отличный боксер, Дюбуа — тоже. Пусть борются за этот пояс. У меня бой-реванш с Фьюри, потом мы будем думать, что делать дальше".

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