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Названа дата следующего боя Сауля Альвареса
Канело выйдет в ринг с пуэрториканским боксёром
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес проведёт поединок с пуэрториканским боксёром Эдгаром Берлангой, который ранее не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.
По информации пресс-службы Premier Boxing Champions, бой состоится 14 сентября. Сам Альварес на своей странице в социальных сетях также подтвердил дату боя.
Противостояние пройдёт на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.
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