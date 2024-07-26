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Названа дата следующего боя Сауля Альвареса

Бокс

Канело выйдет в ринг с пуэрториканским боксёром 

Названа дата следующего боя Сауля Альвареса

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес проведёт поединок с пуэрториканским боксёром Эдгаром Берлангой, который ранее не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

По информации пресс-службы Premier Boxing Champions, бой состоится 14 сентября. Сам Альварес на своей странице в социальных сетях также подтвердил дату боя.

Противостояние пройдёт на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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