Названа дата следующего боя Сауля Альвареса

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес проведёт поединок с пуэрториканским боксёром Эдгаром Берлангой, который ранее не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

По информации пресс-службы Premier Boxing Champions, бой состоится 14 сентября. Сам Альварес на своей странице в социальных сетях также подтвердил дату боя.

Противостояние пройдёт на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.