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Усик: Мы перейдем из бокса в ММА
Украинец готов рассмотреть переход в смешанные единоборства
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что готов рассмотреть переход в смешанные единоборства.
"Мы необыкновенные люди. Почему бы и нет? Все ребята из ММА переходят в бокс. И мы перейдем из бокса в ММА", — приводит слова Усика портал Mirror.
Напомним, в последнем поединке Александр Усик раздельным судейским решением победил британца Тайсона Фьюри.
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