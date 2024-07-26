Усик: Мы перейдем из бокса в ММА

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что готов рассмотреть переход в смешанные единоборства.

"Мы необыкновенные люди. Почему бы и нет? Все ребята из ММА переходят в бокс. И мы перейдем из бокса в ММА", — приводит слова Усика портал Mirror.

Напомним, в последнем поединке Александр Усик раздельным судейским решением победил британца Тайсона Фьюри.