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Китайский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри 2

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Китайский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2; 22 КО) поделился своими ожиданиями от боя-реванша между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1- 1; 24 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Все будет зависеть от того, как подготовятся Усик и Фьюри к этому бою. Кто качественнее подготовится к бою – тот выигрывает. Я считаю, что Усик выиграет. Он снова сделает свое дело" – сказал Чжилей.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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