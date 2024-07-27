Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Китайский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри 2
Интересно мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2; 22 КО) поделился своими ожиданиями от боя-реванша между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1- 1; 24 КО). Его слова цитирует DAZN:
"Все будет зависеть от того, как подготовятся Усик и Фьюри к этому бою. Кто качественнее подготовится к бою – тот выигрывает. Я считаю, что Усик выиграет. Он снова сделает свое дело" – сказал Чжилей.
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2024. День 1. Расписание соревнований и выступлений украинцев
- Источник: Агент Зинченко – его кум, имеющий бизнес в Крыму и находящийся в базе Миротворца
- ВИДЕО. Свитолина и Романчук подняли флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
- Усик встретился с Валерием Залужным в Лондоне
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО