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Промоутер Усика хочет 200 миллионов за третий поединок против Джошуа
Слишком много кажется
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, при каких условиях его подопечный выйдет на третье сражение против британца Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:
"Джошуа говорил о третьем поединке. Он отличный чемпион, он сильно изменился после двух боев с Усиком.
Мы видели, как Джошуа падал и поднимался. Этот бой сложно устроить, потому что сейчас мы на разных уровнях.
Перед первым поединком Усик был почти ноунеймом, а Джошуа – огромной звездой в Великобритании. Когда Александр дважды победил, Джошуа все равно остался большой звездой в Великобритании. Этот поединок может привлечь внимание всего мира.
Если мы решим заработать деньги, то, пожалуй, согласимся сразиться с Энтони за два миллиарда долларов. Нет, это слишком много.
Двести тысяч долларов в секунду – это сколько будет? Ладно, все равно слишком много. Остановимся на 200 миллионах. Эту цифру проще понять" – сказал Красюк.
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