  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Усика хочет 200 миллионов за третий поединок против Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Усика хочет 200 миллионов за третий поединок против Джошуа

Бокс
Обновлено

Слишком много кажется

Промоутер Усика хочет 200 миллионов за третий поединок против Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, при каких условиях его подопечный выйдет на третье сражение против британца Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:

"Джошуа говорил о третьем поединке. Он отличный чемпион, он сильно изменился после двух боев с Усиком.

Мы видели, как Джошуа падал и поднимался. Этот бой сложно устроить, потому что сейчас мы на разных уровнях.

Перед первым поединком Усик был почти ноунеймом, а Джошуа – огромной звездой в Великобритании. Когда Александр дважды победил, Джошуа все равно остался большой звездой в Великобритании. Этот поединок может привлечь внимание всего мира.

Если мы решим заработать деньги, то, пожалуй, согласимся сразиться с Энтони за два миллиарда долларов. Нет, это слишком много.

Двести тысяч долларов в секунду – это сколько будет? Ладно, все равно слишком много. Остановимся на 200 миллионах. Эту цифру проще понять" – сказал Красюк.

По теме
yellow-arrow
Китайский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри 2
yellow-arrow
Усик: Мы перейдем из бокса в ММА
yellow-arrow
Определились соперники украинских боксеров на Олимпиаде-2024
Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости