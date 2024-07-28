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Усик пришел на бой Чисора-Джойс, поддержал Дерека и тот победил

Бокс
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Александра встретили тепло

Усик пришел на бой Чисора-Джойс, поддержал Дерека и тот победил

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик (22-0; 14 КО) в Лондоне (Великобритания) посетил поединок с участием местных Дерека Чисоры (35-13; 23 КО) и Джо Джойса (16-3; 15 КО).

Британская публика тепло встретила нашего соотечественника, который в главном событии вечера поддерживал своего друга и экс-оппонента.

Отметим, что по итогам 10-ти раундов победу единогласным решением судей праздновал Дерек. Счет боя 97-32; 96-94; 96-94. Чисора в девятом раунде отправил своего соперника на конвас.

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