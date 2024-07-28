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Усик пришел на бой Чисора-Джойс, поддержал Дерека и тот победил
Александра встретили тепло
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик (22-0; 14 КО) в Лондоне (Великобритания) посетил поединок с участием местных Дерека Чисоры (35-13; 23 КО) и Джо Джойса (16-3; 15 КО).
Британская публика тепло встретила нашего соотечественника, который в главном событии вечера поддерживал своего друга и экс-оппонента.
An ENORMOUS reaction in The 02 for @usykaa! ????????#JoyceChisora | LIVE on TNT Sports and discovery+ pic.twitter.com/yj5SMLq0Fh— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) July 27, 2024
Отметим, что по итогам 10-ти раундов победу единогласным решением судей праздновал Дерек. Счет боя 97-32; 96-94; 96-94. Чисора в девятом раунде отправил своего соперника на конвас.
97-92— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) July 27, 2024
96-94
96-94
IN HIS FINAL APPEARANCE AT THE 02, Derek "War" Chisora gets it done!!! ???????????? #JoyceChisora | LIVE on TNT Sports and discovery+ pic.twitter.com/HFGXPAxM1A
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