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Усик в Лондоне передал короткое послание Фьюри. Видео
Веселый чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО)
Во время просмотра поединков андеркарта и главного события вечера наш спортсмен дал краткую характеристику молодому, 19-летнему Мозесу Итауму.
"Он хороший боксер, хороший парень" – сказал Усик.
Также Александр передал короткое послание своему бывшему и будущему сопернику, местному Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Тайсон, брат, привет"
????@Usykaa's message to @Tyson_Fury????#JoyceChisora | NOW | Live on @boxingontnt pic.twitter.com/0fCsHgtQZq— Queensberry Promotions (@Queensberry) July 27, 2024
Напомним, что предварительно бой-реванш Усик-Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.
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