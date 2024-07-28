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Усик в Лондоне передал короткое послание Фьюри. Видео

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Веселый чемпион

Усик в Лондоне передал короткое послание Фьюри. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) посетил Лондон (Великобритания) и пришел на бой Чисора-Джойс.

Во время просмотра поединков андеркарта и главного события вечера наш спортсмен дал краткую характеристику молодому, 19-летнему Мозесу Итауму.

"Он хороший боксер, хороший парень" – сказал Усик.

Также Александр передал короткое послание своему бывшему и будущему сопернику, местному Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Тайсон, брат, привет"

Напомним, что предварительно бой-реванш Усик-Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

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